Дуда надеется, что Трамп остановит строительство "Северного потока—2"

ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что президент США Дональд Трамп остановит строительство газопровода "Северный поток-2".
"Решение в руках президента США. Надеюсь, что господин президент это решение примет", — сказал в эфире Польского телевидения после встречи с Трампом в Вашингтоне Дуда, отвечая на вопрос о шансах на остановку строительства.
"Мы сегодня аргументировали, какая польза от этого для Соединенных Штатов", — добавил он, пояснив, что присутствие на рынке в Европе российского газа мешает США продавать свой сжиженный газ.
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.