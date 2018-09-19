Дуда надеется, что Трамп остановит строительство "Северного потока—2"

ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что президент США Дональд Трамп остановит строительство газопровода "Северный поток-2".

Трамп во вторник после встречи с Дудой сообщил журналистам, что США не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

"Решение в руках президента США. Надеюсь, что господин президент это решение примет", — сказал в эфире Польского телевидения после встречи с Трампом в Вашингтоне Дуда, отвечая на вопрос о шансах на остановку строительства.

"Мы сегодня аргументировали, какая польза от этого для Соединенных Штатов", — добавил он, пояснив, что присутствие на рынке в Европе российского газа мешает США продавать свой сжиженный газ.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом"). Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.