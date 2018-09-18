В ЛНР рассказали о повестке переговоров в Минске

ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Участники переговоров по Донбассу планируют обсудить в среду в Минске нарушение перемирия, списки пленных, выплату пенсий и особый статус региона, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Делегации ДНР и ЛНР прибыли в Минск для продолжения переговоров в минском формате. Завтра планируется заседание четырёх рабочих групп и контактной группы, где координаторы в группах от ОБСЕ должны доложить об итогах проведённых переговоров", — сказал Мирошник.

Он уточнил, что в группе по безопасности одной из ключевых тем будут нарушения "школьного" перемирия, а в гуманитарной подгруппе продолжат согласовать списки на обмен пленными. "В экономической подгруппе приоритетным вопросом остаётся снятие унизительных процедур для пенсионеров по их постоянной идентификации в пенсионном фонде Украины и налаживанию регулярных выплат пенсии пенсионерам, проживающим в республиках, а также привлечение к этому процессу международных организаций", — добавил Мирошник.

Он отметил, что политическая подгруппа будет обсуждать механизмы вступления в силу особого статуса Донбасса. "Работа подгрупп начнётся с самого утра, заседание контактной группы запланировано на 15.00 (совпадает с мск — ред.)", — сообщил Мирошник.