Мадуро назвал генерального секретаря ОАГ "мусором"

МЕХИКО, 18 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "мусором" генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро.

Ранее глава ОАГ заявил, что для решения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения.

"Что касается мусора, которым является генсек ОАГ… Он находится на помойке истории. Венесуэла – это страна мужчин и женщин, которые заставят себя уважать такого мусора, как этот", — заявил Мадуро на пресс-конференции в Каракасе. Он также призвал Альмагро готовить нападение, если оно планируется. "Если вы говорите, что в Венесуэлу нужно вторгаться, готовьте свою винтовку. Мы вас тут ждем", – отметил президент Мадуро.