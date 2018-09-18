Трамп заявил, что Россия "действует агрессивно" и "уважает силу"

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Россия "действует агрессивно" и "уважает силу".

Трампа спросили, согласен ли он с мнением Дуды, что Россия — угроза региону Восточной Европы.

"Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Россия действует агрессивно. Они уважают силу, решимость, как и все", — сказал Трамп.

Трамп заявил, что США модернизируют свою армию.

"Мы, мягко говоря, укрепили свои вооруженные силы… Сотни тысяч рабочих мест создают лучшие вооруженные силы. Россия это уважает", — сказал он.

"Я поддерживаю президента (Польши), думаю, что он прав. Если вы посмотрите на историю взаимоотношений Польши и России, она очень долгая и сложная, так что президент точно имеет право так считать", — заключил Трамп.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.