Варшава готова платить за военную базу США миллиарды долларов, уверен Трамп

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, Варшава готова платить за нее миллиарды долларов, заявил на пресс-конференции во вторник президент США Дональд Трамп.
Дуда находится в Вашингтоне с официальным визитом. Ранее во вторник он вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп").
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.
Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.