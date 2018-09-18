Варшава готова платить за военную базу США миллиарды долларов, уверен Трамп

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, Варшава готова платить за нее миллиарды долларов, заявил на пресс-конференции во вторник президент США Дональд Трамп.

"Польша будет платить за это миллиарды и миллиарды долларов", — сказал президент США, выступление которого транслируют местные телеканалы. "Президент (Польши Анджей Дуда) предложил нам гораздо больше, чем два миллиарда долларов за это (размещение постоянной базы), и мы изучаем это", — сказал Трамп.

Дуда находится в Вашингтоне с официальным визитом. Ранее во вторник он вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп").

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.