ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. США не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2", об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы не планируем это делать. Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из РФ. И я могу вас заверить, немецкому народу это не нравится", — сказал Трамп.

Министр энергетики США Рик Перри ранее заявил, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против "Северного потока-2". Он отметил, что это связано, в том числе, с вопросом транзита российского газа через Украину. Кроме того, по его словам, введение санкций США против "Северного потока-2" будет зависеть от усилий РФ по выполнению минских соглашений и отношений России с соседями.