Дуда и Трамп уделили много времени обсуждению "Северного потока—2"

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом они много времени посвятили обсуждению газопровода "Северный поток-2".

"Мы много говорили об энергетической безопасности, о возможной энергетической угрозе. Несомненно, самой большой угрозой является строительство "Северного потока-2", — заявил Дуда на пресс-конференции после встречи с Трампом во вторник в Вашингтоне.

"Мы много говорили об этом. Эта инвестиция, без сомнения, угрожает стабильности Европы, так как угрожает доминированием России", — добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом"). Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.