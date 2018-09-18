США и Польша намерены запустить консультации по энергобезопасности

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. США и Польша в ближайшее время начнут дипломатические консультации на высоком уровне по вопросу энергобезопасности в ЕС, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы с президентом также исследуем возможности для укрепления энергобезопасности. США и Польша нацелены на укрепление энергобезопасности по всей Европе. Ни одна нация не должна зависеть от одного поставщика энергоносителей. Польша работает активно в этом направлении. Это строительство новой газовой инфраструктуры, поддержание высокотехнологических методов поставки энергоресурсов из Норвегии в Польшу, недавно Польша построила терминал для хранения сниженного природного газа. В прошлом году США с гордостью доставила первую партию СПГ в Польшу. И скоро наши страны запустят дипломатические консультации на высоком уровне по вопросу энергетической безопасности", — заявил Трамп.