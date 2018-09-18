Верховная рада выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Верховная рада приняла законопроект о выдвижении Олега Сенцова, отбывающего в России заключение за терроризм, на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к документу утверждается, что Сенцов, находясь в тюрьме, ведет борьбу за права человека.

Выдвижение кандидатуры Сенцова поддержали 245 парламентариев.

Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Одновременно десять лет лишения свободы судьи назначили сообщнику Сенцова Александру Кольченко. Другие фигуранты этого дела Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев получили наказание в размере семи лет заключения.

По версии следствия, Сенцов создал в Крыму террористическое сообщество с целью выхода полуострова из состава России. Вместе с другими обвиняемыми он совершил ряд поджогов в Симферополе и планировал взорвать памятник Ленину в этом же городе 9 мая 2014 года. Сам Сенцов отвергает все обвинения.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщалось на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.