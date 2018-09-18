Полиция не считает подозрительным последний инцидент в Солсбери

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Последний инцидент в Солсбери полиция более не считает подозрительным, речи об отравлении двух человек каким-либо нервно-паралитическим веществом не идет, говорится в заявлении полиции Уилтшира, переданном в РИА Новости.

"Анализы подтвердили, что два пациента, которые плохо себя почувствовали в ресторане Prezzo в Солcбери в воскресенье вечером, не соприкасались ни с какими нервно-паралитическими веществами. После проведенных анализов, на данном этапе мы не считаем инцидент подозрительным", — говорится в заявлении.

"Выяснение того, что стало причиной плохого самочувствия пары, продолжается", — указывается в сообщении.

Полиция отмечает, что на фоне событий последних месяцев в Солсбери, были проведены научные анализы.

"На данном этапе мы не связываем их болезнь с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери", — говорится в сообщении.