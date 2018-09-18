ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Министерство юстиции США ведет уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями основателя Tesla Илона Маска о намерении осуществить обратный выкуп акций компании, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что расследование начал и американский биржевой регулятор — Комиссия США по ценным бумагам и рынкам.

Маск в августе заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку. Позднее Маск заявил, что окончательное решение по этому поводу не принято.

Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla. Акции Tesla на сообщении о расследовании минюста упали на торгах во вторник на 6%.

Затем, позднее в августе, после встречи с инвесторами, Маск заявил об отказе от намерений сделать автокомпанию непубличной, об этом говорилось в его заявлении в блоге компании. Предприниматель тогда отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство ее инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал отвлекающий слишком много ресурсов и времени процесс превращения компании в частную и непубличную.

По сообщению издания Business Insider, пресс-секретарь Tesla подтвердил сегодня, что еще в прошлом месяце, после твита Маска, компания получила "добровольный запрос документов" от минюста и "сотрудничала с ведомством в этом вопросе". "Мы не получали повестки в суд, просьбы дать показания или какого-либо другого формального запроса от ведомства", — уточнил при этом пресс-секретарь. Издание The Wall Street Journal отмечает, что подобный запрос документов от компании является первым шагом в процессе уголовного расследования такого типа.