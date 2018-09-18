В Румынии пройдет референдум по запрету однополых браков

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Правительство Румынии решило, что референдум по изменению Конституции, который приведет к запрету однополых браков в стране, будет проведен 6 и 7 октября, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В мае 2016 года группа гражданских активистов, входящих в "Коалицию за семью", внесли в румынский парламент предложение по принятию поправки к Конституции, которая запрещает однополые браки. В поддержку проекта было собрано более трех миллионов подписей. Авторы инициативы предлагают прописать в Конституции, что "семья — это брак между мужчиной и женщиной".

"Сегодня, на заседании правительства были приняты документы, необходимые для организации референдума по изменению Конституции. Референдум будет проведен на протяжении двух дней — 6 и 7 октября 2018 года с 7:00 до 21:00 (совпадает с мск.)", — сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Нелу Барбу.

По его словам, проведение народного референдума обойдется в 163,7 миллионов леев (около 41 миллиона долларов).

Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными.