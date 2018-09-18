Дипломаты объяснили многочисленные инциденты с россиянами в Британии

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Самым правдоподобным объяснением многочисленных инцидентов с гражданами РФ в Британии является вовлеченность британских спецслужб, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

Коронер Николас Хилльярд, проводящий дознание по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного, удовлетворил прошение главы МВД Великобритании Саджида Джавида о неразглашении части информации, связанной с Перепиличным. С точки зрения министра, раскрытие материалов создало бы реальный риск для национальной безопасности. Адвокаты, представляющие страховую компанию Legal&General — одного из участников процесса, заявляют, что информация о возможном сотрудничестве Перипиличного с британскими разведслужбами могла бы быть ценной для установления причин его смерти.

"Что касается связи Перепиличного с британскими спецслужбами, то логично было бы предположить, что сам факт засекречивания данных об этом лишь подтверждает, что предприниматель все же сотрудничал с ними. А коли так, то мы имеем дело с ярким проявлением знакомого почерка британских спецслужб в части "работы" со своими русскоязычными агентами в Великобритании", — заявил представитель дипмиссии.

"Итогом этого сотрудничества раз за разом становится смерть или покушение на жизнь наших сограждан, с последующим закрытием информации и попытками переложить ответственность на Россию. Именно вовлеченность британских спецслужб выглядит наиболее правдоподобным объяснением многочисленных загадочных инцидентов с российскими гражданами в Соединенном Королевстве", — добавил он.