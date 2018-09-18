Додон назвал очень странной аварию с участием своего кортежа

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считают аварию, в которую попал его кортеж, очень странной, но надеется, что правоохранительные органы сумеют установить причину ДТП.
"Это очень странная авария. Надеюсь, что следствие, которое проводится по этому делу, сумеет установить все обстоятельства произошедшего", — заявил Додон во вторник в эфире телеканала Moldova 1.
Президент сообщил, что он сам и члены его семьи чувствуют себя хорошо, а его мать Галину Додон выписали из больницы.
"Мы не будем выдвигать требования или претензии водителю. Но я считаю, что законодательные нормы должны применяться к любому гражданину страны", — сказал Додон.
Если водитель грузовика, который въехал в кортеж президента, будет признан виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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