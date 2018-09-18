Додон назвал очень странной аварию с участием своего кортежа

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считают аварию, в которую попал его кортеж, очень странной, но надеется, что правоохранительные органы сумеют установить причину ДТП.

Кортеж Додона 9 сентября попал в аварию. Президент Молдавии сообщил, что он сам и члены его семьи серьезно не пострадали. По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

"Это очень странная авария. Надеюсь, что следствие, которое проводится по этому делу, сумеет установить все обстоятельства произошедшего", — заявил Додон во вторник в эфире телеканала Moldova 1.

Президент сообщил, что он сам и члены его семьи чувствуют себя хорошо, а его мать Галину Додон выписали из больницы.

"Мы не будем выдвигать требования или претензии водителю. Но я считаю, что законодательные нормы должны применяться к любому гражданину страны", — сказал Додон.

Если водитель грузовика, который въехал в кортеж президента, будет признан виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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