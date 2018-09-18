МИД вызвал послов Нидерландов и Швейцарии на фоне "шпиономании"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. МИД вызвал послов Нидерландов и Швейцарии для разъяснений "в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании", сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что у посла Швейцарии Ива Росье потребовали объяснений из-за звучащих в последние дни обвинений в причастности неких "российских агентов" к "незаконным действиям, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры".

Послу указали на то, что продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям.

"Росье обещал информировать Берн о нашем демарше", — добавляется в сообщении.

Послу Нидерландов Рене Джонс-Бос рассказали о недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двусторонним отношениям.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и в Солсбери.

Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Издания сообщали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами".