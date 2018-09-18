МИД вызвал посла Нидерландов для обсуждения "спекуляций в СМИ"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посол Королевства Нидерландов в Российской Федерации Рене Джонс-Бос была приглашена для беседы в МИД России "в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании", сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

"Внимание нидерландской стороны было привлечено к недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двусторонним отношениям", — сообщил МИД РФ.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой исследовали химатаки в Сирии и попытку отравления в Солсбери. Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в нидерландской Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами", сообщают издания.