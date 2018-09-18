В Йемене призвали постоянных членов СБ ООН оказать давление на хуситов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вице-президент Йемена Али Мохсен аль-Ахмар призвал Россию и постоянных членов Совета безопасности ООН оказать давление на повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" в вопросе исполнения резолюции 2216, передает агентство САБА, подконтрольное правительству Йемена.

По данным агентства, вице-президент встретился с послом РФ в Йемене Владимиром Дедушкиным и обсудил последние события, двусторонние отношения между дружественными странами и пути их укрепления и развития.

"Он подчеркнул исторический характер отношений с Российской Федерацией, призвав Россию и государства, постоянные члены Совета безопасности, оказать давление на хуситов в исполнении резолюции СБ номер 2216", — пишет агентство.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.