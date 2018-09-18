Главу немецкой контрразведки отправили в отставку

БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Глава контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен смещен с поста в связи со спорными заявлениями по ситуации в Хемнице, говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии, опубликованном во вторник.
"После переговоров между канцлером и председателем ХДС Ангелой Меркель, главой МВД и председателем ХСС Хорстом Зеехофером и главой фракции СДПГ в бундестаге, председателем СДПГ Андреа Налес мы сообщаем о том, что в должности президента федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ – ред.) будет сделано переназначение. Господин Маасен в будущем станет статс-секретарем в МВД ФРГ", — говорится в заявлении.
Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.
Участники националистической акции прорвали полицейские заслоны и прошли по улицам города. На многочисленных видео, которые размещены в интернете, можно видеть, как радикалы швыряли в оппонентов бутылки и петарды, скандировали "Германия для немцев" и демонстрировали нацистские приветствия.