Политолог прокомментировал решение Киева повысить цены на газ для населения

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Решение Киева повысить цены на газ для населения не вызовет беспорядков — народ слишком запуган, а власти будут предлагать компенсации украинцам, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Во вторник глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что очередное повышение цен на газ для населения — это вынужденный шаг, на который правительство должно пойти, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам. Повышение цены на газ для населения — одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного кредита.

Отвечая на вопрос о том, не может ли такая мера вызвать недовольство украинского населения в преддверии президентских выборов весной, Жарихин заявил: "Во-первых, у них ничего другого не остается, потому что без кредитов МВФ они не могут содержать государство, так как собственные средства не обеспечивают бездефицитный бюджет даже в минимальной степени".

В то же время, по словам политолога, Киев повышает цены на газ, но одновременно вводит для населения компенсации. "Населению приходится ходить за этими компенсациями, собирать бумажки, но таким образом они (украинские власти. — Прим. ред.) по сути обходят повышение стоимости ЖКХ в той мере, которой от них требует МВФ — повышают стоимость, но в итоге не так критично, как того требует МВФ. Вот такая игра происходит — МВФ закрывает глаза, потому что прекрасно понимает, что если они (украинские власти. — Прим. ред.) начнут просто повышать цены, то население может взбунтоваться", — отметил Жарихин.

Однако сегодня, по его мнению, возникновение беспорядков в народе маловероятно. "Особых волнений ждать не стоит. Дело не только в компенсациях, а в том, что население элементарно запугано. Киев готов будет пойти на самые жесткие действия в случае каких-то массовых выступлений", — добавил политолог.

Миссия МВФ работает в Киеве 6-19 сентября. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.