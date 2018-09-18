В Госдепе признали, что Россия не пойдет на условия США по санкциям

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. У США нет иллюзий относительно того, что Россия примет американские условия и совершит шаги, которые позволили бы ей избежать нового пакета санкций по делу Скрипалей. Об этом заявила замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениям и международной безопасности Андрэа Томпсон.

Она отметила, что первый раунд санкций, которые Вашингтон ввел в соответствии со своим законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, вступил в силу 22 августа.

"Мы дали ясно понять Москве, что мы продолжим выполнять наш мандат в рамках этого закона и что она должна предпринять действия для раскрытия своей деятельности, связанной с химическим оружием. У нас, однако, нет иллюзий, что Россия предпримет шаги, необходимые для отмены этих санкций", — говорится в письменных показаниях Томпсон, подготовленных для выступления перед сенатом.

Второй, более жесткий пакет санкций США намерены ввести в ноябре. Он может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Кроме того, Вашингтон заявлял о возможном понижении уровня дипломатических отношений.

На прошлой неделе помощник госсекретаря Маниша Сингх заявила, что Вашингтон может отказаться от этого пакета, если Москва разрешит проводить инспекции на своих химических объектах. В российском МИД ответили, что не только не будут выполнять нелегитимные требования США в одностороннем порядке, но и даже реагировать на них.

Дело Скрипалей

Основанием для очередных американских санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском городе Солсбери, где 4 марта отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет в причастности к случившемуся Россию, Москва категорически отрицает все обвинения.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Пятого сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Но, как сами подозреваемые рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, они были в Великобритании с туристической поездкой, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к делу Скрипалей не имеют никакого отношения.