Президент Чехии посетит в ноябре Израиль и выступит в Кнессете

ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан посетит 25-29 ноября этого года Израиль, где проведет переговоры с руководством страны и выступит в Кнессете (парламенте), сообщил во вторник журналистам руководитель международного отдела Пражского града Рудольф Йиндрак.

"Господин президент (Земан) проведет в Израиле переговоры с президентом Реувеном Ривлином и премьером Биньямином Нетаньяху. Главу Чехии в поездке будут сопровождать несколько министров, а также крупная делегация чешских бизнесменов", — сказал Йиндрак.

По словам представителя Пражского града, во время визита Земана в Израиль запланировано его выступление в Кнессете, а также участие в открытии Чешского дома в Иерусалиме, которое сам Земан рассматривает в качестве первого шага к переносу посольства Чехии в этой стране из Тель-Авива в Иерусалим, причем идею о переносе посольства Земан впервые озвучил еще 5 лет назад.

Об этом также было сказано в совместном заявлении представителей высшего руководства Чехии на минувшей неделе по итогам совещания на Пражском граде.

"Высшие руководители республики дискутировали о подготовке стратегического диалога с Израилем. Одновременно они были ознакомлены с содержанием и целями ноябрьского официального визита президента республики в Израиль, включая подготовку открытия Чешского дома в Иерусалиме, что станет первым шагом в намерении переместить посольство Чехии в Иерусалим в соответствии с международным правом", — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой Пражского града.