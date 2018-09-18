Функции координационного центра по Идлибу расширят, заявил источник

МОСКВА/АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Россия, Турция и Иран расширят функции совместного ирано-российско-турецкого координационного центра для стабилизации ситуации в Идлибе, соответствующий пункт содержится в Меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

В подписанном накануне в Сочи на российско-турецких переговорах документе зафиксировано намерение сторон предпринять эффективные меры для устойчивого прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, для чего "функции совместного ирано-российско-турецкого координационного центра будут расширены", отметил он.

Договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией как гарантами перемирия в Сирии трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР была достигнута на переговорах в Астане в начале 2017 года. На четвертом раунде переговоров в Астане по сирийскому урегулированию в мае 2017 года стороны подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности, в том числе в провинции Идлиб. В этих зонах запрещалось использование любого вида вооружения, в том числе авиации. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб было решено вести силами Ирана, России и Турции, тогда как в остальных зонах это стало задачей российской военной полиции. На переговорах в сентябре 2017 года было принято положение о совместном ирано-российско-турецком координационном центре по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.