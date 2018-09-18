Эксперт оценил возможности Украины по созданию базы на Азовском море

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина может создать полноценную военно-морскую базу на Азовском море с тем же успехом, что и построить военно-космическую базу на Марсе — для этого в стране нет ни кадров, ни технических возможностей, заявил РИА Новости во вторник председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук Михаил Ненашев.
По его мнению, в Одессе "нет даже двух боеготовых кораблей хотя бы второго ранга".
Лидер ДПФ отметил, что "на Украине уже нет кадров, способных служить на высокотехнологичном военном флоте, строить большие боевые корабли и причальные сооружения".
"Если вести речь об Азовском море, то оно мелководное. По нему ходят, в основном, суда класса "река — море". Там надо развивать рыболовство, туризм, разностороннее сотрудничество двух наших стран, а не строить базы для боевых кораблей. К сожалению, в настоящее время этому мешают разновекторные конфликты, которые разжигает бандеровская верхушка Украины с подачи американских кураторов", — заключил Ненашев.
До этого киевские власти анонсировали планы по созданию базы военно-морских сил на побережье Азовского моря, куда перебросили два бронированных катера. СНБО Украины также распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.