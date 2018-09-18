Эксперт оценил возможности Украины по созданию базы на Азовском море

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина может создать полноценную военно-морскую базу на Азовском море с тем же успехом, что и построить военно-космическую базу на Марсе — для этого в стране нет ни кадров, ни технических возможностей, заявил РИА Новости во вторник председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук Михаил Ненашев.

"Украина может создать полноценную военно-морскую базу на Азовском море с такой же степенью вероятности, как создать военно-космическую базу на Марсе. В течение четырех лет остатки военно-морских сил Украины находятся в Одессе, где так и нет военно-морской базы с соответствующей пирсовой зоной и инфраструктурой", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, в Одессе "нет даже двух боеготовых кораблей хотя бы второго ранга".

Лидер ДПФ отметил, что "на Украине уже нет кадров, способных служить на высокотехнологичном военном флоте, строить большие боевые корабли и причальные сооружения".

"Если вести речь об Азовском море, то оно мелководное. По нему ходят, в основном, суда класса "река — море". Там надо развивать рыболовство, туризм, разностороннее сотрудничество двух наших стран, а не строить базы для боевых кораблей. К сожалению, в настоящее время этому мешают разновекторные конфликты, которые разжигает бандеровская верхушка Украины с подачи американских кураторов", — заключил Ненашев.

Ранее во вторник украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил изданию "Обозреватель", что Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьезной проблемой и вынудит ее "пойти на уступки, сесть за стол переговоров". По его словам, создание военно-морской базы сможет также повлиять на выполнение Минских соглашений и решение других проблем, включая вопрос Крыма. Богдан также выразил уверенность, что Киеву в этом вопросе поможет Запад. При этом он сослался на "договоренности с американской стороной" по вопросам укрепления обороноспособности Украины.

До этого киевские власти анонсировали планы по созданию базы военно-морских сил на побережье Азовского моря, куда перебросили два бронированных катера. СНБО Украины также распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.