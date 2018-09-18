В Госдуме подготовят проект заявления по убийству главы ДНР

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовит проект заявления в связи с событиями на востоке Украины, в том числе по убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, сообщил первый зампред думского комитета Константин Затулин.
"Мне кажется, комитет по делам СНГ должен выступить с проектом заявления Государственной думы в связи с событиями на востоке Украины, конкретно в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко. Документ должен быть, очевидно, предупредительного свойства", — сказал Затулин на заседании комитета во вторник.
Он отметил, что в действиях президента Украины Петра Порошенко прослеживается логика, направленная взвинчивание напряженности и эскалацию конфликта с ДНР и ЛНР накануне президентских выборов в стране.
Сам Затулин выступил с инициативой подготовить текст документа, который он разошлёт остальным участникам комитета. Парламентарии также смогут внести свои предложения для обсуждения комитетом.
Члены комитета инициативу Затулина на заседании поддержали.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
В пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
Позже стало известно, что Захарченко погиб.
Источник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
Власти ДНР назвали взрыв терактом.
Донецк закрыли для въезда и выезда.
"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
Политологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Александр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.
Во время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
Позже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
В ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
Александр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
На Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
Александр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке.