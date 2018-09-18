В Госдуме подготовят проект заявления по убийству главы ДНР

Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовит проект заявления в связи с событиями на востоке Украины, в том числе по убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, сообщил первый зампред думского комитета Константин Затулин.

"Мне кажется, комитет по делам СНГ должен выступить с проектом заявления Государственной думы в связи с событиями на востоке Украины, конкретно в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко. Документ должен быть, очевидно, предупредительного свойства", — сказал Затулин на заседании комитета во вторник.

Он отметил, что в действиях президента Украины Петра Порошенко прослеживается логика, направленная взвинчивание напряженности и эскалацию конфликта с ДНР и ЛНР накануне президентских выборов в стране.

Сам Затулин выступил с инициативой подготовить текст документа, который он разошлёт остальным участникам комитета. Парламентарии также смогут внести свои предложения для обсуждения комитетом.

Члены комитета инициативу Затулина на заседании поддержали.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.