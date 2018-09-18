Россия и Индия близки к договоренности по покупке систем С-400, пишут СМИ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министр обороны Индии Нирмала Ситараман заявила, что переговоры по приобретению Индией российских систем С-400 вышли на завершающий этап, сообщает телеканал Times Now.

Ранее сообщалось, что вопрос покупки С-400 будет поднят в ходе первого американо-индийского министерского диалога в формате "2+2", в котором примет участие глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы посмотрим, сможем ли мы подписать его (соглашение — ред.) до визита президента России. Но переговоры завершены", — заявила министр на пресс-конференции во вторник.

Нью-Дели ожидает визит президента России Владимира Путина 4 октября в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер ранее заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами. Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, Шривер заявил, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции" — ред.). В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

В конце марта замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.