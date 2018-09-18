Walmart уберет из продажи одежду с символикой СССР, заявила евродепутат

ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Американская торговая сеть Walmart пообещала изъять из продажи одежду с советской символикой после просьб дипломатов из стран Балтии, сообщила в Facebook депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.

Ранее посол Литвы в США Роландас Кришчюнас обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой изъять из продажи одежду с символикой Советского Союза. По его словам, "продвижение данных символов резонирует с большой болью".

"Приятно, что руководство одного из самых крупных сетей розничной торговли в США Walmart было столь этично и толерантно, отозвав из продажи соответствующие продукты с символами Советского Союза", — говорится в сообщении европарламентария.

Вайдере выложила также копию письма от торговой сети Walmart, в котором говорится, что сеть приняла решение убрать из продажи упомянутые товары.

Литва в 2008 году приняла закон, в котором указывается, что советская и нацистская символика не могут использоваться, демонстрироваться и распространяться в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.