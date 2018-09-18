Трамп обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы через пошлины

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил КНР во вмешательстве в выборы в США через пошлины.

"Китай открыто заявлял, что они активно пытаются повлиять и изменить наши выборы, нападая на наших фермеров, работников на ранчо и промышленных рабочих из-за того, что те лояльны мне. Китай, однако, не понимает, что эти люди — замечательные патриоты, которые понимают, что Китай на протяжении долгих лет пользовался США. Они также знают, что я — единственный, кто может это остановить", — написал Трамп в Twitter

"Если наши фермеры, работники на ранчо и/или рабочие промышленных предприятий будут целью для Китая, то будет большое и быстрое экономическое возмездие", — добавил Трамп.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. КНР со своей стороны заявил, что примет синхронные меры.