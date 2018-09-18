Суд в Вильнюсе отменил решение о демонтаже советских памятников

ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Вильнюсский окружной административный суд вынес постановление об отмене решения Департамента по культурному наследию о демонтаже установленных надгробий на могилах советских воинов и воинов царской России на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, сообщил во вторник РИА Новости руководитель ассоциации "Забытые солдаты" Виктор Орлов.

Ранее Департамент по культурному наследию назначил ассоциации "Забытые солдаты" штраф в размере более 1,4 тысячи евро за то, что процедура перезахоронения ассоциацией не была согласована с МИД и Минкультом Литвы, а также в связи с тем, что на одном из надгробий изображен контур пятиконечной звезды. Ассоциация "Забытые солдаты" обжаловала данное решение.

"Вчера (17 сентября — ред.) состоялось судебное заседание, на котором суд постановил отменить решение Департамента по культурному наследию. Наша жалоба поддержана в полном объеме", — заявил Орлов.

Он добавил, что в постановлении указывается срок на обжалование данного решения – месяц. "Мы не знаем, будет ли обжаловать департамент это решение или нет, по крайней мере, информация на сегодняшний день такова", — сказал он.

На Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915 году при обороне Вильны. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

Ранее департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой демонтировать установленные надгробия на могилах советских воинов и воинов царской России, указав, что вопрос демонтажа основан на сомнениях в идентификации останков. Вильнюсское самоуправление направило письмо руководству ассоциации "Забытые солдаты" с требованием демонтировать два надгробия на Антакальнисском кладбище либо предоставить документы о захоронении. После ассоциация направила администрации вильнюсского муниципалитета письмо с просьбой отложить срок выполнения распоряжения.

Деятельность литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов.