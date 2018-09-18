Замглавы МИД Британии призвал македонцев поддержать переименование страны

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Заместитель главы британского МИД Алан Данкан призвал граждан Македонии, особенно молодежь, выйти на референдум о переименовании страны по договору с Грецией и сделать шаг навстречу ЕС и НАТО.

Македония переживает наплыв высокопоставленных гостей с Запада в связи с назначенным на 30 сентября референдумом о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией.

Данкан во вторник прибыл в Скопье на подписание меморандума с правительством республики о разработке энергетической стратегии государства на 30 лет. После подписания с вице-премьером Кочо Ангушевым он сделал заявление по предстоящему референдуму.

"Надеюсь, что люди примут участие в референдуме в конце месяца. Считаю, что это будет значительным шагом вперед для Македонии и уверен, что все, особенно, молодые люди, проявят интерес к принятию решения", — цитирует национальное агентство МИА британского гостя.

"Решения предстоит принять вам, и как представитель другого государства я не могу сказать вам, что делать, но могу попросить вас участвовать в референдуме. Молодежь должна понять, что речь идет об их будущем, и что это шаг вперед, который даст возможность Македонии присоединиться к другим странам в ЕС и НАТО", — отметил Данкан.

Главы МИД Греции и Македонии в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Консультативный референдум о переименовании пройдет в Македонии 30 сентября. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Столтенберг сообщил в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.