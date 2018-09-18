Подозреваемого в убийстве жителя Хемница отпустили на свободу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве немца Даниэля Хиллига в саксонском городе Хемнице отпущен на свободу, сообщил на своем сайте адвокат Ульрих Дост-Роксин.

Речь идет о 22-летнем выходце из Ирака Юсифе А., который около трех недель провел в следственном изоляторе.

По словам адвоката, ордер на арест его подзащитного был отозван из-за отсутствия доказательств. Адвокат сообщил, что свидетели не смогли опознать его клиента по фотографиям, а на ноже, найденном недалеко от места преступления, не нашли отпечатков Юсифа А.

Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе националисты, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. Затем 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего националистов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории Германии.