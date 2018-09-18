Суд в Киеве арестовал сирийца, которого разыскивал Интерпол

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Суд в Киеве арестовал на 30 дней гражданина Сирии, которого разыскивает Интерпол по подозрению в убийстве, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления прокуратуры.

"Суд избрал для гражданина Сирии, которого за убийство разыскивает Интерпол, меру пресечения в виде временного ареста", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд арестовал иностранца на 30 дней до поступления запроса на его экстрадицию.

Как сообщает прокуратура, мужчину задержали 11 сентября в Киеве, он находится в розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за убийство.