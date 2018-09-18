В Афинах заявили, что обсуждают визит Ципраса в Москву

АФИНЫ, 18 сен — РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что визит премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву обсуждается, но вопрос не решен. Журналисты спросили Тзанакопулоса на брифинге, состоится ли поездка Ципраса в Москву.

"Премьер ответил на этот вопрос на Салоникской выставке (на пресс-конференции). С тех пор обсуждения продолжаются. Я не могу исключить поездку, я не могу предвидеть ее", — ответил официальный представитель.

Ципрас 9 сентября заявил, что сейчас Греция работает над восстановлением отношений с Россией, у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году, и он полагает, что визит будет подготовлен.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 11 сентября, что вопрос посещения России премьером пока не обсуждался.

Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Шестого августа МИД России объявил о зеркальных ответных мерах.

Для подготовки визита Ципраса планировалась поездка в Афины в сентябре министра иностранных дел России Сергея Лаврова.