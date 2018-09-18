В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (162)

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по селу Саханка на юге ДНР, заявил во вторник журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"Благодаря слаженным действиям военнослужащих ДНР, украинские силовики потеряли очередной БПЛА типа квадрокоптер. Им враг корректировал миномётный огонь по населенному пункту Саханка. После уничтожения беспилотника обстрел сразу же прекратился", — сказал Безсонов.

Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения. До конфликта в Донбассе здесь проживало более тысячи человек. Сейчас численность населения сократилась в разы.

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