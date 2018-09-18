Юнкер сообщил, что ЕС готов полностью финансировать проекты стран Трехморья

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил во вторник, что ЕС окажет финансовую поддержку всем проектам, инициативам и идеям стран Трехморья.
"Мы поддерживаем все проекты, все утвержденные инициативы и идеи. Мы хотим предоставить вам необходимые финансовые средства; финансовые возможности, которыми обладает ЕС, будут в вашем распоряжении", — заявил Юнкер на саммите Трехморья.
Глава ЕК отметил, что Евросоюз готов выделять деньги на развитие инфраструктуры, энергетику и природный газ, а также на другие инвестиционные проекты.
Он подчеркнул, что при этом "абсолютно необходимо" соблюдение статуса правовых государств, иначе инвестиции не будут иметь никакого смысла.