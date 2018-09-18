Полиция отпустила подозреваемую в нападении на журналистку в Киеве

КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Полиция отпустила под личное обязательство подозреваемую в нападении на журналистку телеканала NewsOne возле здания Генпрокуратуры, сообщила во вторник пресс-секретарь киевского управления Нацполиции Оксана Блищик.

Ранее в понедельник участники акции протеста у здания Генпрокуратуры Украины напали на журналистку телеканала NewsOne. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко связал нападение с призывами политиков бойкотировать канал. Полиция возбудила дело по факту нападения. Подозреваемую в нападении доставили в управление полиции.

"Женщину (подозреваемую в нападении на журналистку – ред) отпустили под личное обязательство. Ее опросили, провели с ней первоочередные следственные действия, но подозрение не вручили, потому что его в прокуратуре не согласовали", — приводит слова Блищик издание "Украинская правда".

Блищик подчеркнула, что правоохранители намерены завести дело по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". "Сейчас правоохранители собирают необходимые материалы для объявления подозрения по согласованию с процессуальными руководителями", — сообщила Блищик.

В понедельник возле здания Генпрокуратуры произошли столкновения между полицейскими и митингующими против экстрадиции в РФ россиянина Тимура Тумгоева. Семь полицейских пострадали, возбуждено дело.

Президентская фракция в Верховной раде "Блок Петра Порошенко" ранее призвала коллег бойкотировать эфиры телеканала NewsOne, поскольку бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о подписании соглашения об управлении каналом сроком на три года.

Глава Национального союза журналистов Украины ранее заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Он потребовал публичного отчета по делам об убийствах украинских журналистов. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.