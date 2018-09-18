Россиян нет среди пострадавших при столкновении поезда и автобуса в Граце

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших при столкновении автобуса и поезда в австрийском Граце нет, сообщило во вторник посольство России в Австрии.

Ранее сообщалось, что в австрийском Граце, втором по величине городе Австрии и столице федеральной земли Штирия, поезд и автобус столкнулись на железнодорожном переезде. По последней информации полиции, в результате инцидента скончалась водитель автобуса, из 11 пострадавших восемь находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что ранения получили только пассажиры автобуса.

"По информации, полученной от полиции Граца, российских граждан среди пострадавших в аварии нет", — сообщили в посольстве.