ГПУ вызвала на допрос экс-премьера Азарова и бывшего генпрокурора Пшонку

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос 1 октября бывшего премьер-министра Николая Азарова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонку и его сына Артема, соответствующие повестки опубликованы на сайте ведомства.

Кроме того, ГП вызывает на допрос экс-депутата Юрия Иванющенко и бывшего председателя Госкомитета финмониторинга Сергея Гуржего. Все бывших чиновников вызывают к следователям для "участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400".

В рамках этого уголовного дела Генпрокуратура расследует якобы создание экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершение ею преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, сфере налогообложения и других.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он и ряд высших чиновников, в том числе Азаров, были вынуждены покинуть Украину.