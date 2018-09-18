В ЕК назвали референдум о переименовании единственным шансом для Македонии

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Референдум о переименовании Македонии по договору с Грецией дает гражданам республики уникальную возможность определить свое будущее на много поколений вперед, заявил в ходе визита в Скопье комиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.
Хан провел во вторник встречу с премьер-министром Зораном Заевым, после чего сделал заявление для македонцев.
"Тридцатого сентября у вас есть единственная возможность определить свое будущее. Это возможность, которая бывает раз в жизни. Решение повлияет на граждан, их детей и следующие поколения, которые еще не родились", — цитирует национальное агентство МИА еврокомиссара.
Главы МИД Греции и Македонии в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Консультативный референдум о переименовании пройдет в Македонии 30 сентября. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.
После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.