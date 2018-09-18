Президент Молдавии сообщил, что подпишет указ об отставке двух министров

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон во вторник заявил, что подпишет указ об отставке министров здравоохранения и сельского хозяйства, но у него есть вопросы к кандидатам, предложенным на эти должности.

Ранее во вторник премьер-министр Молдавии Павел Филип сменил министров здравоохранения и сельского хозяйства. Министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича заменит Николай Чубук, который сейчас возглавляет Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты вместо Светланы Чеботарь станет Сильвия Раду — экс-кандидат в президенты страны и мэры Кишинева.

"Сегодня я подпишу указы об отставке действующих министров. А пока замечу, что удивлен предложением властей, и в части компетентности, профессиональных качеств и политической равноудаленности этих кандидатур есть вопросы", — написал Додон во вторник на своей странице в Facebook.

Президент сообщил, что проанализирует предложенные кандидатуры в ближайшее время и выскажет свое мнение. Он полагает, что новые министры должны быть отобраны по профессиональным, а не политическим критериям.

"Как глава государства, я выступаю за институциональный подход в отношениях с Правительством, и это означает, как было сказано выше, что я не стану блокировать работу отдельных институтов без уважительной причины, — отметил Додон.

Согласно местному законодательству, утвердить кандидатуры новых министров должен президент страны. Премьер отметил, что накануне обсудил перестановку с президентом, так что "институционального кризиса удастся избежать".

Додона дважды временно отстраняли от подписания документа — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.