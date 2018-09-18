Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева во вторник продолжил рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене после перерыва в связи с сообщением о минировании здания.

Ранее на заседании по делу Януковича о госизмене начались судебные прения, свою позицию озвучила сторона обвинения. Выступление начал частный адвокат экс-президента Александр Байдык, однако оно прервалось из-за того, что неизвестный сообщил о минировании здания суда.

"Судебное заседание объявляется продолженным, суд извиняется за временные неудобства", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании, которое транслируют украинские телеканалы.

Адвокат Байдык продолжил свое выступление в рамках судебных прений.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.