Независимая миссия ООН призвала отстранить руководство ВС Мьянмы

ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Все высшее руководство вооруженных сил Мьянмы должно быть отстранено от власти из-за причастности к геноциду народности рохинджа и массовых нарушений прав человека в штате Ракхайн в августе 2017 года, заявил на пресс-конференции во вторник глава независимой международной миссии ООН по расследованию в Мьянме Марзуки Дарусман.

"Нельзя будет достигнуть мира, пока вооруженные силы Мьянмы остаются над законом. ВС Мьянмы представляют собой основное препятствие для развития Мьянмы как современной демократической нации. Главнокомандующий ВС Мин Аунг Хлайн и все действующее руководство армии должно быть заменено, и должна пройти полная реформа армии под гражданским контролем", — сказал он.

Дарусман призвал Совет Безопасности ООН передать ситуацию в Мьянме на рассмотрение в Международный уголовный суд, а также ввести санкции в отношении виновных и эмбарго на торговлю оружием с Мьянмой.

Во вторник независимая международная миссия ООН по расследованию в Мьянме представила расширенную версию доклада о ситуации в стране. В 440-страничном документе говорится о существовании достаточной информации, чтобы судить за геноцид в штате Рахкайн высшее руководство армии Мьянмы. Составители доклада не были допущены в Мьянму и свое расследование проводили на основе интервью с жертвами и свидетелями, изучая спутниковые снимки, фотографии и видео. В ходе работы эксперты также посетили Бангладеш, Индонезию, Малайзию, Таиланд и Великобританию.

Власти Мьянмы ранее заявляли, что не признают выводы проведенного расследования миссии ООН, в которых заявляется о военных преступлениях высшего руководства армии страны в отношении беженцев-рохинджа.

Ранее компания Facebook удалила из своих социальных сетей несколько десятков аккаунтов и страниц, связанных с военными Мьянмы, чтобы предотвратить "распространение ненависти и дезинформации" в отношении этой страны.