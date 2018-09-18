Украинский националист пригрозил журналистке расправой

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лидер украинской националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский пригрозил расправой журналистке телеканала NewsOne Дарине Билере, которую накануне забросали яйцами и ударили по голове.

Нападение произошло, когда Билера в прямом эфире освещала столкновения с полицией у здания украинской Генпрокуратуры. После этого журналистка написала заявление в полицию.

"Представляете, если кого-то за это посадят? Несчастной продажной женщине будут мстить националисты", — написал Корчинский в Facebook, не уточняя, кто конкретно будет преследовать девушку.

Националист также посоветовал телеканалу NewsOne усилить охрану.

Нападения на журналистов на Украине происходят довольно часто. По данным национального Союза журналистов, с начала этого года зафиксировано более 50 подобных инцидентов.

* Запрещённая в России экстремистская организация.