Суд в Киеве разрешил задержать Мельниченко и арестовал его имущество

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание экс-майора управления госохраны Николая Мельниченко, подозреваемого в государственной измене и попытке совершить госпереворот, а также арестовал его имущество.
Ранее, в ноябре 2016 года, Генпрокуратура Украины заподозрила Мельниченко в государственной измене и попытке совершить госпереворот. В данный момент Мельниченко проживает в США. По словам замгенпрокурора Юрия Столярчука, без Мельниченко будет трудно установить все объективные обстоятельства того, что происходило в кабинете бывшего президента Украины Леонида Кучмы и за его пределами. Это нужно, чтобы довести до конца дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Как следует из постановлений суда, опубликованных в понедельник в Едином реестре судебных решений, суд разрешил арестовать счета фирм, аффилированных с Мельниченко, в госбанке "Приватбанк", также арестовал две квартиры, дом и два земельных участка, принадлежащих Мельниченко. В материалах суда указано, что, по словам одного из свидетелей, Мельниченко получил "из США около двух миллионов долларов", которые хранил в сейфе в офисе Киева, а впоследствии приобрел имущество, оформив его на третьих лиц.
Кроме того, судом арестованы денежные средства, которые находятся в коммерческом банке "Стандарт" и принадлежат ООО "Новиком Групп". Также арестованы три автомобиля, зарегистрированные на супругу Мельниченко и несколько прицепов, приобретенных в 2006-2013 годах.
В одном из постановлений также сообщается, что 16 мая 2018 года суд дал согласие на задержание Мельниченко с целью его привода на заседание по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Это постановление будет действовать до окончания срока досудебного расследования, то есть до 16 ноября 2018 года.
Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генпрокуратуре об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести, возвращаясь с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.