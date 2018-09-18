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Суд в Киеве разрешил задержать Мельниченко и арестовал его имущество

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© Flickr / Diane M. ByrneСудейский молоток. Архивное фотоСудейский молоток. Архивное фото
© Flickr / Diane M. Byrne

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание экс-майора управления госохраны Николая Мельниченко, подозреваемого в государственной измене и попытке совершить госпереворот, а также арестовал его имущество.

Руководитель Центра обмена военнопленными Офицерский корпус Владимир Рубан. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergii Kharchenko
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Ранее, в ноябре 2016 года, Генпрокуратура Украины заподозрила Мельниченко в государственной измене и попытке совершить госпереворот. В данный момент Мельниченко проживает в США. По словам замгенпрокурора Юрия Столярчука, без Мельниченко будет трудно установить все объективные обстоятельства того, что происходило в кабинете бывшего президента Украины Леонида Кучмы и за его пределами. Это нужно, чтобы довести до конца дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как следует из постановлений суда, опубликованных в понедельник в Едином реестре судебных решений, суд разрешил арестовать счета фирм, аффилированных с Мельниченко, в госбанке "Приватбанк", также арестовал две квартиры, дом и два земельных участка, принадлежащих Мельниченко. В материалах суда указано, что, по словам одного из свидетелей, Мельниченко получил "из США около двух миллионов долларов", которые хранил в сейфе в офисе Киева, а впоследствии приобрел имущество, оформив его на третьих лиц.

Кроме того, судом арестованы денежные средства, которые находятся в коммерческом банке "Стандарт" и принадлежат ООО "Новиком Групп". Также арестованы три автомобиля, зарегистрированные на супругу Мельниченко и несколько прицепов, приобретенных в 2006-2013 годах.

В одном из постановлений также сообщается, что 16 мая 2018 года суд дал согласие на задержание Мельниченко с целью его привода на заседание по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Это постановление будет действовать до окончания срока досудебного расследования, то есть до 16 ноября 2018 года.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Шевченковского районного суда в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Фигурант "Кассетного скандала" 2000 года на Украине, бывший майор госохраны Мельниченко якобы сделал в кабинете экс-президента Кучмы запись, на которой голос, похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение "разобраться" с журналистом Гонгадзе, чье обезглавленное тело было обнаружено осенью 2000 года в Киевской области. Генпрокуратура положила "пленки Мельниченко" в основу обвинения экс-президента в 2011 году. Однако впоследствии суд признал возбуждение дела против Кучмы незаконным, так как записи в его кабинете проводились без соответствующей санкции. В отношении Мельниченко возбуждено уголовное дело по фактам разглашения государственной тайны, превышения служебных полномочий и создания "искусственных доказательств обвинения".

Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генпрокуратуре об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести, возвращаясь с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.

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