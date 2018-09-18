В ЛНР сообщили о прибытии украинских саперов к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (161)

ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Украинские саперы прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В связи с беспорядочным минированием территорий у линии соприкосновения и участившимися случаями подрывов на собственных минных заграждениях боевиков ВСУ, в район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 3 батальона 72 бригады ВСУ прибыла инженерно-саперная группа", — заявил Марочко.

По его словам, задача саперов – уточнение схемы минных полей и минирование новых территорий.

"В связи с работой украинских саперов, производящих минирование местности, в ближайшее время не исключены новые жертвы, в том числе, среди мирных жителей близлежащих населенных пунктов", — сказал представитель оборонного ведомства республики.