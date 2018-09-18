SpaceX может присоединиться к космической гонке вооружений, пишут СМИ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американская компания SpaceX рассматривает возможность запуска "наступательного оружия" на орбиту по запросу правительства США, сообщает портал Defense One со ссылкой на руководство компании.
Портал отмечает, что министерство обороны США сейчас находится в поиске новых технологий, которые могут помочь обнаружить ракеты из России, Китая и КНДР. Кроме того, министерство рассматривает возможность вывода на орбиту оружия направленного энергетического действия, в том числе и лазерного.
Президент США Дональд Трамп ранее поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.
Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.