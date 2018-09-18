Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

АНКАРА, 18 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Российские граждане не пострадали в крупном ДПТ в турецкой провинции Афьонкарахисар, в котором погибли восемь человек и 28 получили ранения, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Ранее турецкие СМИ сообщили об аварии на трассе Афьонкарахисар-Анталья. Рейсовый автобус, следовавший из Антальи в Эскишехир, по неустановленной причине съехал с трассы и перевернулся.

"По информации компетентных властей, российские граждане в данном инциденте не пострадали", — сказала собеседница агентства.