В Житомире горит картонный комбинат

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Пожар вспыхнул на складе готовой продукции на территории картонного комбината в Житомире, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 11.20 (совпадает с мск) в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на складе готовой продукции картонного комбината в городе Житомир", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара ориентировочно составляет 3 тысячи квадратных метров. Как отметили в Госслужбе по ЧС, тушение осложняют высокая температура и быстрое распространение огня из-за того, что горит картон.

К ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 63 человека личного состава Госслужбы по ЧС.