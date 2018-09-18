ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Нагнетание негативной риторики в отношении России в швейцарских СМИ является явным политическим заказом и попыткой склонить Швейцарию занять более конфронтационную позицию в отношении Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

"Что до нынешнего нагнетания здесь риторики в адрес нашей страны, как и ранее, бездоказательных русофобских обвинений со стороны так называемых "независимых журналистов", к сожалению, приходится констатировать явное наличие политического заказа. Думаю, что за этими "разоблачениями" стоят определенные хорошо известные круги, всеми силами стремящиеся вынудить Швейцарию изменить традиционному для ее дипломатии независимому, нейтральному и прагматичному подходу к международным делам и занять более конфронтационную позицию в отношении России", — сказал он.

Посол напомнил, что в апреле 2016 года то же самое швейцарское издание Tages Anzeiger вышло с громкими разоблачениями "российских хакеров", якобы атаковавших швейцарский оборонный концерн "РУАГ".

"И чем закончилась вся эта громкая история? 27 августа нынешнего года Федеральная прокуратура Швейцарии объявила о закрытии дела за неимением доказательств. Два года искали российский след и не нашли даже его запаха. Убежден, что подобная же судьба ждет и это "журналистское расследование". Кстати, извинений от Tages Anzeiger мы так пока и не получили, да уже и не надеемся", — добавил Гармонин.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и в Солсбери. Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Издания сообщали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения, только после получения фактов. В МИД РФ подчеркнули, что Москва не приемлет бездоказательные обвинения, и предложили швейцарской стороне уточнить все имеющиеся вопросы по дипканалам.