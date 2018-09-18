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Посол России посетил в вильнюсской тюрьме Юрия Меля

(обновлено: 13:27 18.09.2018)
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© AFP 2018 / Petras Malukas Посольство РФ в Литве. Архивное фотоПосольство РФ в Литве. Архивное фото
© AFP 2018 / Petras Malukas

ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ и в Литве Александр Удальцов посетил во вторник находящегося под арестом в Лукишском следственном изоляторе-тюрьме Вильнюса Юрия Меля, который проходит по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, поздравил его с 50-летием.

Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Бывший советский офицер, полковник запаса Вооруженных Сил РФ Юрий Мель содержится под стражей четыре с половиной года, несмотря на тяжелое заболевание. Меля задержали 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе, когда он возвращался в родной Калининград.

"Юрию Мелю сегодня исполнилось 50 лет. Я вручил ему поздравление от Сергея Лаврова (главы МИД РФ — ред.) с пожеланиями, с заверениями в том, что мы будем дальше поддерживать, помогать во всем, чем можем. Поговорили тепло, он тронут", — сказал Удальцов журналистам после посещения Меля.

По словам Александра Удальцова, сам Юрий Мель находится в боевом состоянии, добром настрое. "Я пожелал ему здоровья, Мель болен диабетом", — добавил он. Он отмечает также, что судебное разбирательство по делу о январских событиях является "политическим заказом". По его словам, РФ предпримет шаги, которые позволяет предпринять российско законодательство, международное право.

"Юрий мель находится под арестом 4,5 года, причем суд еще не завершился. Хотя, по литовскому законодательству, досудебный период может длится… человек может находится под стражей три года. Так что это еще одно нарушение литовского законодательства", — сказал он.

На сайте посольства России в Литве во вторник опубликовано поздравление с юбилеем Юрию Мелю от главы МИД России Сергея Лаврова, в нем обещается "и впредь предпринимать все возможные меры для отстаивания Ваших законных прав, грубо припираемых литовскими властями".

В мае генпрокуратура Литвы попросила суд приговорить шесть человек к пожизненному заключению по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек. Согласно обвинительному акту, к пожизненному заключению прокуроры просят приговорить экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, бывшего командующего Вильнюсским гарнизоном советской армии Владимира Усхопчика, экс-офицера КГБ Михаила Головатова, старшего инспектора воздушного десанта Вильнюса Василия Кустре, экс-замглавы МВД СССР Николая Демидова и советского военного Василия Савина.

По делу о январских событиях 1991 года также проходят два человека: Юрий Мель — гражданин РФ, задержанный в Литве в 2014 году, и бывший военный, проживающий в Литве гражданин России Геннадий Иванов. Прокуратура просит приговорить Меля к 16 годам лишения свободы, включая в срок ареста, длящийся с 2014 года, Иванова — к 12 годам лишения свободы. Прокуроры просят суд признать виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности и остальных обвиняемых (61 человек), назначить им наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с исполнением наказания в местах заключения.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Слушания по делу о событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в январе 2016 года.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле СК РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.

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