МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Андрей Коц, Андрей Станавов. Российский авиационная группировка в Сирии понесла потери: вечером в понедельник "дружественным огнем" с земли сбит самолет-разведчик с 15 военнослужащими на борту. Заходивший на посадку Ил-20 обстреляла сирийская зенитно-ракетная система С-200, отражавшая налет израильских истребителей F-16 на военные объекты в Латакии. В Минобороны России утверждают, что израильские летчики прикрывались российским самолетом. Более того, о налете Израиль предупредил за минуту до удара. Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия, о чем Сергей Шойгу уже предупредил израильского министра Либермана. О том, что известно на данный момент о ночном обострении в Сирии, — в материале РИА Новости.

На связь не вышел

Связь с самолетом Ил-20 пропала в понедельник, в 22:07. В последний раз его видели в трех десятках километров от побережья, когда самолет заходил на посадку после полуторачасового патрулирования. К середине вторника Минобороны России удалось почти полностью восстановить картину произошедшего.

Пока борт снижался с высоты пять километров, со стороны Средиземного моря на предельно низкой высоте к побережью подошли четыре самолета F-16 ВВС Израиля с управляемыми авиабомбами GBU-39. Приблизившись, они нанесли два удара по объектам сирийской инфраструктуры в Латакии — нефтебазе, аэродрому ВВС САР, военной базе и алюминиевому заводу. После чего развернулись и ушли обратно в направлении моря.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов в районе. Бомбометание выполнялось недалеко от местонахождения французского фрегата "Овернь" и непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь ПВО Сирии", — заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Поднятые по тревоге силы и средства ПВО Сирии попытались отразить атаку с воздуха, однако одна система С-200 случайно захватила не ту цель и вместо израильского истребителя уничтожила российский самолет-разведчик, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16. В Минобороны России подчеркнули, что израильские средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. Сейчас в районе крушения продолжается поисково-спасательная операция.

Самолеты Ил-20 давно используются в Сирии для выполнения ряда задач: радиотехнической разведки, целеуказания бомбардировщикам, контроля воздушного пространства, постановки помех. Они оборудованы РЛС бокового обзора, инфракрасным сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени. В составе ВКС и авиации ВМФ числятся около 20 бортов этого типа. Ранее ни СССР, ни Россия не теряли Ил-20 в зоне ведения боевых действий.

Чье решение

Вину за сбитый самолет глава Минобороны России Сергей Шойгу полностью возложил на израильскую сторону. Об этом он прямо сказал по телефону министру обороны Израиля Авигдору Либерману. Шойгу подчеркнул, что трагедия, унесшая жизни 15 российских военнослужащих, произошла из-за безответственности израильских ВВС, игнорирующих неоднократные призывы российского ведомства воздержаться от ударов по Сирии.

Кремль крайне обеспокоен сложившейся ситуацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин искренне соболезнует родным и близким, а также сослуживцам военных, погибших при крушении Ил-20. При этом Песков заверил, что инцидент никак не повлияет на договоренности Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по демилитаризации Сирии.Ранее в понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. Вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября создадут демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров. Ее будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция. Крупную наступательную операцию в провинции стороны решили пока не проводить.

Вряд ли ракетный и авиаудар по Латакии как-то связаны с итогами переговоров. В конце концов, коалиция, возглавляемая США, уже давно пугает мировое сообщество опасностью массовых жертв при наступлении Сирийской арабской армии в Идлибе и вряд ли в ее интересах обострять отношения с Россией, только-только согласившейся притормозить последний бросок на провинцию. Очевидно, Израиль преследует здесь собственные цели: ослабить позиции Ирана на территории Сирии. Авиация Израиля постоянно наносит удары по сирийским провинциям. Учитывая, что сирийские, иранские и российские военные часто действуют совместно, подобный инцидент мог рано или поздно произойти.

© Минобороны РФ Схема ударов ВВС Израиля по территории Сирии 17 сентября 2018 © Минобороны РФ Схема ударов ВВС Израиля по территории Сирии 17 сентября 2018

Другой вопрос, почему президент Франции Эммануэль Макрон решился на ракетный удар. Впрочем, выбор целей для атаки — предприятия химической промышленности — говорит о том, что он решил не ждать формального casus belli — "применения Асадом химического оружия". Если учесть тот факт, что весь день накануне атаки вдоль побережья Сирии курсировал американский самолет-разведчик, французский президент мог получить на ракетный удар "благословение свыше".

Сразу после потери связи с самолетом СМИ мгновенно растиражировали сразу несколько версий загадочного исчезновения Ил-20, причем первым истинную причину утром озвучил американский телеканал CNN. Сначала эту версию назвали фейком. Примечательно, что в момент атаки на самолет российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с фрегата ВМС Франции "Овернь" в восточной части Средиземного моря. Рядом с ним находился российский сторожевой корабль "Пытливый". Однако версия, что российский самолет попал под залп французского военного корабля, изначально выглядела несостоятельной — крылатые ракеты SCALP, которыми вооружены такие фрегаты, идут к цели на высоте не более 30-40 метров, а уязвимые от огня с земли Ил-20 работают существенно выше.

Летная погода

Активность ВВС Израиля у границ Сирии в последние месяцы зашкаливает. По данным израильских СМИ, ссылающихся на источники в армии, только за последние полтора года по объектам иранской военной инфраструктуры на территории арабской республики самолеты нанесли более двух сотен ракетно-бомбовых ударов. Причем израильская сторона в большинстве случаев отказывалась от комментариев.

Так, по информации сирийского национального агентства САНА, в начале сентября авиация Израиля нанесла удар по провинции Тартус, в результате которого получили ранения восемь человек. Тогда же несколько ракет было выпущено по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы, некоторые сирийской ПВО удалось сбить.

Месяцем ранее израильские ВВС атаковали военный объект в городе Масьяф в Сирии. В июле авиация обстреляла ракетами сразу несколько армейских объектов в приграничной южносирийской провинции Кунейтра. "Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — сказала тогда РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как минимум три раза с начала года с воздуха атаковали авиабазу Тифор в восточной провинции Хомс. Сирийская пресса сразу обвинила в налетах израильтян, те, по своему обыкновению, от комментариев воздержались. По данным Минобороны России, в апреле два истребителя F-15 выпустили по базе восемь ракет, пять из которых были сбиты. Российские советники при атаке не пострадали.

Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и ранены несколько человек. В мае израильская авиация атаковала десятки объектов в Сирии и батареи ПВО.

И без того напряженные сирийско-израильские отношения подверглись серьезному испытанию 24 июля, когда ПВО Израиля сбила сирийский самолет Су-22, который, по данным израильских военных, зашел на два километра в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил о "грубом нарушении соглашений о разъединении" между Израилем и Сирией от 1974 года. Дамаск утверждает, что бомбардировщик выполнял боевое задание против террористов и границу не пересекал.